Экс-супруга Аршавина — об измене Андрея Барановской: говорили, что бумеранг мне прилетит

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала о том, как воспринимала измену футболиста Юлии Барановской во время третьей беременности телеведущей.

«У неё [Юлии Барановской], по-моему, были третьи роды и третье кесарево. Она пережила такое, мама не горюй. А я эдакая разлучница, все же окрестили сразу. Говорили, что бумеранг мне прилетит, что я такая дьяволица. У неё, конечно, была такая поддержка со стороны и эфиров, и программ, и населения. А от меня немножко все подотвернулись. В тот момент я не чувствовала, что делаю что-то плохое. Наверное, я так влюбилась сильно, что это чувство было сильнее, чем мораль», — сказала Аршавина в эфире программы «Что я наделала?» на телеканале «Пятница!»

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы. Юлия и Андрей были вместе с 2003 по 2012 годы, но не были женаты. У них трое совместных детей.

