Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будто меня и не было». Экс-жена Аршавина рассказала, как прошло расставание с футболистом

«Будто меня и не было». Экс-жена Аршавина рассказала, как прошло расставание с футболистом
Комментарии

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как прошло её расставание с футболистом.

«Что бы я ни сделала, он всё равно бы ушёл. И просто написал мне СМС-ку, будто меня в его в жизни никогда и не было. Настолько легко человек стёр меня», — сказала Аршавина в эфире программы «Что я наделала?» на телеканале «Пятница!»

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы.

Материалы по теме
Экс-супруга Аршавина — об измене Андрея Барановской: говорили, что бумеранг мне прилетит

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android