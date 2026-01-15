«Будто меня и не было». Экс-жена Аршавина рассказала, как прошло расставание с футболистом

Алиса Аршавина, бывшая жена известного экс-футболиста «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как прошло её расставание с футболистом.

«Что бы я ни сделала, он всё равно бы ушёл. И просто написал мне СМС-ку, будто меня в его в жизни никогда и не было. Настолько легко человек стёр меня», — сказала Аршавина в эфире программы «Что я наделала?» на телеканале «Пятница!»

За свою профессиональную карьеру Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», казахстанский «Кайрат» и краснодарскую «Кубань». В составе национальной команды России Аршавин провёл 75 матчей, забив 17 голов. Алиса и Андрей были женаты с 2016 по 2019 годы.

Российские футболисты за рубежом: