«Мы всегда говорили, но решение принимает руководство». Зобнин — о Романове в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, мог ли Вадим Романов продолжить работу на посту главного тренера команды.

— В интернете многое пишут, особенно писали, что Романов дал Зобнину второй шанс. Ты согласен с этим или нет?

— Могу сказать так, что я и до Юрьевича играл, получал игровое время с Деяном [Станковичем]. Он меня выпускал стабильно. Понятно, что были матчи, когда я не выходил, когда я выходил на 2–3 минуты, но я выходил. И были матчи, когда я выходил и на 20, и на 30 минут. Если брать в сравнении, конечно, чуть‑чуть больше игрового времени я с Юрьевичем получал.

— Романову можно было дать второй шанс?

— Нам было приятно с ним работать. И я так понимаю, он продолжит работу в клубе. Мы всегда говорили о том, что хотим с ним работать. Но решение принимает руководство клуба, и оно не обсуждается в принципе. Если оно есть, значит, есть.

— Когда Романов возглавил «Спартак», он с тобой разговаривал? Отдельный разговор был?

— Конечно. Обо всём говорили, что творится в команде, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Вадим Романов исполнял обязанности главного тренера красно-белых в этом сезоне после увольнения серба Деяна Станковича. Новым главным тренером «Спартака» стал испанец Хуан Карседо.

