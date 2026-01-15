Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» намерен досрочно расторгнуть аренду Зинченко — BBC

«Ноттингем Форест» намерен досрочно расторгнуть аренду Зинченко — BBC
Комментарии

«Ноттингем Форест» готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с защитником «Арсенала» Александром Зинченко. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в соцсети X со ссылкой на BBC.

По информации источника, в соглашении нет механизма досрочного прекращения трансфера, поэтому ответственность за решение этого вопроса лежит на «Форесте». Отмечается, что состав «Арсенала» уже полностью укомплектован, поэтому в клубе не ждут украинца.

В сезоне-2025/2026 Александр провёл 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн. Аренда игрока рассчитана до окончания нынешнего сезона, тогда же и истекает его соглашение с «канонирами».

Материалы по теме
«Статус приближает его к «Барсе» и «Реалу». Бышовец назвал лучшего игрока России 2025 года

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android