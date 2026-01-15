«Ноттингем Форест» намерен досрочно расторгнуть аренду Зинченко — BBC

«Ноттингем Форест» готов досрочно расторгнуть арендное соглашение с защитником «Арсенала» Александром Зинченко. Об этом сообщает журналист Сами Мокбел в соцсети X со ссылкой на BBC.

По информации источника, в соглашении нет механизма досрочного прекращения трансфера, поэтому ответственность за решение этого вопроса лежит на «Форесте». Отмечается, что состав «Арсенала» уже полностью укомплектован, поэтому в клубе не ждут украинца.

В сезоне-2025/2026 Александр провёл 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 15 млн. Аренда игрока рассчитана до окончания нынешнего сезона, тогда же и истекает его соглашение с «канонирами».

Самый дорогой трансфер в истории футбола: