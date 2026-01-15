Видеообзор победы Марокко над Нигерией в драматичной серии пенальти в Кубке Африки

Сборная Марокко обыграла национальную команду Нигерии в полуфинальном матче Кубка африканских наций 2026 года в серии послематчевых пенальти (0:0, 2:4 пен.).

В основное и дополнительное время голов забито не было, но в драматичной серии 11-метровых хозяева турнира одержали верх. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данного матча.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В финале Марокко встретится с Сенегалом. Встреча пройдёт 18 января. В матче за бронзу сыграют сборные Нигерии и Египта.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимали участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.