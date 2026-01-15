«Зенит» предложил € 20 млн за трансфер полузащитника из Бразилии — Касагранде

Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное предложение по трансферу полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в размере € 20 млн. Об этом сообщает популярный журналист Вене Касагранде в соцсети X.

По информации источника, переговоры между клубами ещё продолжаются. Отмечается, что Джон станет заменой Жерсону, который несколько дней назад перешёл в «Крузейро» за € 27 млн, по сообщению СМИ.

Напомним, недавно полузащитник уже попрощался с болельщиками «Брагантино» в социальных сетях.

Джон играет за «Брагантино» с лета 2024 года. За этот период хавбек принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Самые дорогие трансферы «Зенита»: