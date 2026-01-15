Скидки
Женский «Локомотив» объявил о переходе голкипера

Женский «Локомотив» объявил о переходе голкипера
Женский московский «Локомотив» подписал контракт с вратарём Маргаритой Широковой. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год.

«Маргарита выступала за ростовскую «Юнону-Д», звенигородскую «УОР-Звезду», подмосковные «Зоркий» и «Россиянку», казахстанскую «Астану», красноярский «Енисей», «Рязань-ВДВ», а последние четыре года провела в «Звезде-2005».

В минувшем сезоне Маргарита провела за пермячек 22 официальных матча. Она стала лидером чемпионата по сейвам и отбитым ударам, не раз побеждала в голосовании за лучший сейв тура. В активе голкипера три поединка за национальную команду России.

За нашу команду Широкова будет выступать под номером 81. Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Рита!» — написано в сообщении.

