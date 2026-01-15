«Спартак» объявил состав на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» на официальном сайте опубликовал состав команды на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ. Сбор пройдёт в Дубае с 15 по 23 января.

Состав «Спартака» на первый сбор:

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко, Илья Помазун.

Защитники: Егор Гузиев, Александер Джику, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Илья Самошников, Даниил Хлусевич.

Полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш.

Нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный и Манфред Угальде.

Отмечается, что Кристофер Ву и Тео Бонгонда получили отдых после выступления на Кубке Африки за сборные Камеруна и ДР Конго соответственно. Они должны присоединиться к команде на втором сборе. Кроме того, в ходе второго сбора в Дубай прилетит Срджан Бабич, который продолжает восстанавливаться после операции на крестообразных связках.

На первом сборе «Спартак» проведёт один контрольный матч. О сопернике, а также дате и времени встречи будет сообщено дополнительно.