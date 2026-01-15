«Спартак» показал первый день Хуана Карседо в клубе

Пресс-служба московского «Спартака» показала видео первого дня главного тренера команды Хуана Карседо в клубе. Карседо возглавил красно-белых 5 января. До переезда в Россию испанский специалист работал в «Пафосе», с которым стал чемпионом Кипра и квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Спартак» после первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В 19-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Сочи» на выезде в начале марта.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Второе место занимает «Зенит», третье — «Локомотив».