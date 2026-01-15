Игрокам «Спартака» представили нового главного тренера Хуана Карседо

Перед вылетом на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао представил игрокам нового главного тренера Хуана Карседо. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Сегодня утром команда собралась в аэропорту Шереметьево. Перед вылетом спортивный директор Фрэнсис Кахигао представил игрокам Хуана Карлоса Карседо и его ассистентов.

Вместе с первой командой будут работать молодые футболисты, которых хочет посмотреть в деле новый тренерский штаб во главе с Карседо», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.