Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрокам «Спартака» представили нового главного тренера Хуана Карседо

Игрокам «Спартака» представили нового главного тренера Хуана Карседо
Комментарии

Перед вылетом на первый зимний учебно-тренировочный сбор в ОАЭ спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао представил игрокам нового главного тренера Хуана Карседо. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».

«Сегодня утром команда собралась в аэропорту Шереметьево. Перед вылетом спортивный директор Фрэнсис Кахигао представил игрокам Хуана Карлоса Карседо и его ассистентов.

Вместе с первой командой будут работать молодые футболисты, которых хочет посмотреть в деле новый тренерский штаб во главе с Карседо», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

Материалы по теме
«Спартак» объявил состав на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android