ЦСКА договорился о переходе Вильягры в «Интернасьонал» — источник

Московский ЦСКА согласовал переход полузащитника Родриго Вильягры в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды с обязательным выкупом за $ 5 млн, сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, «Интернасьонал» будет обязан выкупить хавбека, если он отыграл не менее 60% матчей. Также армейцы получат 10% от последующей перепродажи игрока.

Родриго выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник провёл 11 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вильягры в € 4 млн.

Павлюченко обратился к Баринову после его перехода из «Локомотива» в ЦСКА
