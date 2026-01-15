Скидки
«Рубин» опубликовал состав на первый зимний тренировочный сбор в Турции

Казанский «Рубин» в телеграм-канале сообщил состав команды на первый зимний тренировочный сбор в Белеке (Турция). Сбор пройдёт с 15 по 26 января.

Состав «Рубина» на первый сбор:

Вратари: Евгений Ставер, Артур Нигматуллин, Илья Ежов.
Защитники: Руслан Безруков, Никита Лобов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Урош Дрезгич, Дмитрий Кабутов, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Дениль Мальдонадо, Андерсон Арройо, Дамир Багаутдинов.
Полузащитники: Марат Апшацев, Никита Васильев, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Олег Иванов, Далер Кузяев, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Александар Юкич, Егор Кузнецов, Угочукву Иву, Антон Швец, Александр Зотов.
Нападающие: Даниил Моторин, Энри Мукба, Мирланд Даку, Дардан Шабанхаджай, Жак Сиве.

На первом сборе «Рубин» проведёт два контрольных матча: с сербским «ИМТ» и македонской «Стругой» 21 и 26 января соответственно.

