«Оренбург» отправил нападающего в аренду в белорусский клуб

Нападающий «Оренбурга» Тимофей Мартынов на правах аренды перешёл в белорусский «Днепр-Могилёв». Об этом сообщил телеграм-канал оренбургского клуба.

«Между клубами достигнута договорённость об аренде нападающего до конца 2026 года. Удачи, Тимофей!» — написано в сообщении клуба.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Оренбург» дома примет тольяттинский «Акрон» 28 февраля. Начало матча — в 12:00 мск.