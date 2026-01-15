Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» отправил нападающего в аренду в белорусский клуб

«Оренбург» отправил нападающего в аренду в белорусский клуб
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Тимофей Мартынов на правах аренды перешёл в белорусский «Днепр-Могилёв». Об этом сообщил телеграм-канал оренбургского клуба.

«Между клубами достигнута договорённость об аренде нападающего до конца 2026 года. Удачи, Тимофей!» — написано в сообщении клуба.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Оренбург» дома примет тольяттинский «Акрон» 28 февраля. Начало матча — в 12:00 мск.

Материалы по теме
Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня
Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android