Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче Кубка лиги

Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче Кубка лиги
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:3). Ответная встреча состоится 3 февраля.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

«Я горжусь смелостью игроков, которые попытались выполнить некоторые аспекты моих указаний.

Я здесь уже шесть дней, и за это время мы провели два матча. Я не прошу времени, потому что считаю, что команда достаточно сильна, чтобы побеждать сейчас, но мне также нужно внести свой вклад в игру команды. Иначе мой статус здесь был бы лишним. Я хочу, чтобы мы играли в высоком темпе, чтобы мы были напористыми, чтобы мы контролировали игру и доминировали в ней.

Сегодня мы создавали моменты в контратаках, но также в построении игры и владении мячом, что очень радует в матче с очень хорошей командой в обороне. Меня очень воодушевляет многое из того, что я увидел сегодня. Я не рад проиграть ни в одном матче, но с точки зрения подготовки к субботе есть много вещей, которые я могу показать игрокам, чтобы они могли продолжать совершенствоваться», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

