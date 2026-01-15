Жерар Пике с издёвкой отреагировал на поражение «Реала» в Кубке Испании

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике с издёвкой отреагировал на поражение мадридского «Реала» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Команды играли на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

«Хороший дебют для нового мадридского «Реала». 3:2», — приводит слова Пике The Touchline в социальной сети X.

Проиграв «Альбасете», мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании. Эта игра стала для «сливочных» дебютной для нового главного тренера Альваро Арбелоа. Ранее специалист сменил на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо.