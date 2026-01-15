Скидки
Орлов упрекнул Карпина в продвижении любимчиков

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов упрекнул главного тренера сборной России в продвижении своих любимчиков — защитника Максима Осипенко и полузащитника Данила Глебова. Специалист регулярно вызывает этих игроков в сборную. Кроме того, в своё время он перетянул их из «Ростова» в московское «Динамо».

«Карпин постоянно «толкал» [в сборную] этого Осипенко. Но Оcипенко полностью провалился в московском «Динамо», как и Карпин. Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным [полузащитником]. Но какой он опорный центральный, когда есть Кисляк? И ещё есть люди. Тот же Баринов, что, хуже играет, чем вот этот Глебов?» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

