Зобнин: есть некоторые вещи, которые я мог делать в 20 лет, но сейчас уже не могу сделать

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о своём возрасте и возрастных изменениях в своей игре. На данный момент полузащитнику 31 год.

«Моё внутренне состояние на 20 лет. Но я понимаю, что есть определённые моменты со здоровьем. Все прекрасно об этом знают.

Какое‑то внутренне желание всегда будет. Даже в 50 лет я буду как молодой. Но есть и физическое состояние. Я чётко понимаю, что есть некоторые вещи, которые я мог делать в 20 лет, но сейчас уже не могу сделать.

Я уже много тренеров повидал в клубе. Я всегда настраиваю себя только на позитив и победы. Никогда от меня не услышите, что с тренером ничего не получится. Это исключено», — заявил Зобнин в эфире «Матч ТВ».