Алехандро Гарначо высказался о матче «Челси» с «Арсеналом», в котором оформил дубль

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:3). Гарначо оформил дубль. Ответная встреча состоится 3 февраля.
«Я всегда стараюсь изо всех сил, и сегодня помог команде, выйдя на замену. Каждый нападающий хочет забивать, но моя задача — стараться помогать команде. Сегодня я старался, и этого оказалось недостаточно, но ещё не всё кончено. Игра открытая, разница всего в один гол.
Мы знаем, как тяжело играть на «Эмирейтс», но знаем, какой у нас состав и на что мы способны. Мы должны поехать туда и выложиться на полную.
Лиам Росеньор — хороший парень. Он кое-что изменил, но мы по-прежнему та же команда и тот же состав. Мы все вместе», — приводит слова Гарначо официальный сайт «Челси».
