Главная Футбол Новости

Алехандро Гарначо высказался о матче «Челси» с «Арсеналом», в котором оформил дубль

Алехандро Гарначо высказался о матче «Челси» с «Арсеналом», в котором оформил дубль
Комментарии

Полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:3). Гарначо оформил дубль. Ответная встреча состоится 3 февраля.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

«Я всегда стараюсь изо всех сил, и сегодня помог команде, выйдя на замену. Каждый нападающий хочет забивать, но моя задача — стараться помогать команде. Сегодня я старался, и этого оказалось недостаточно, но ещё не всё кончено. Игра открытая, разница всего в один гол.

Мы знаем, как тяжело играть на «Эмирейтс», но знаем, какой у нас состав и на что мы способны. Мы должны поехать туда и выложиться на полную.

Лиам Росеньор — хороший парень. Он кое-что изменил, но мы по-прежнему та же команда и тот же состав. Мы все вместе», — приводит слова Гарначо официальный сайт «Челси».

Тренер «Челси» Росеньор прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче Кубка лиги
