Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Челси»
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси» (3:2). Ответная встреча состоится 3 февраля.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7' 0:2 Дьёкереш – 49' 1:2 Гарначо – 57' 1:3 Субименди – 71' 2:3 Гарначо – 83'
«Прежде всего я должен похвалить игроков за игру с действительно сильным соперником. При таком высоком уровне на поле и нашего доминирования после 3:1 у нас было ощущение, что было два отличных шанса забить четвёртый гол. Результат мог бы быть совсем другим, но в тот момент они разыграли комбинацию, создали угловой, забили гол, и игра продолжается. Конечно, это ощущение не идеально, но мы должны ещё раз оценить то, что сделала команда», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
Комментарии
- 15 января 2026
-
13:00
-
12:53
-
12:48
-
12:38
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:41
-
11:35
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:38
-
10:35
-
10:26
-
10:08
-
10:08
-
10:01
-
09:56
-
09:27
-
09:21
-
09:18
-
09:12
-
09:09
-
09:04
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
07:58