Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси» (3:2). Ответная встреча состоится 3 февраля.

«Прежде всего я должен похвалить игроков за игру с действительно сильным соперником. При таком высоком уровне на поле и нашего доминирования после 3:1 у нас было ощущение, что было два отличных шанса забить четвёртый гол. Результат мог бы быть совсем другим, но в тот момент они разыграли комбинацию, создали угловой, забили гол, и игра продолжается. Конечно, это ощущение не идеально, но мы должны ещё раз оценить то, что сделала команда», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.