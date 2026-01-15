Скидки
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Челси»

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Челси» (3:2). Ответная встреча состоится 3 февраля.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Уайт – 7'     0:2 Дьёкереш – 49'     1:2 Гарначо – 57'     1:3 Субименди – 71'     2:3 Гарначо – 83'    

«Прежде всего я должен похвалить игроков за игру с действительно сильным соперником. При таком высоком уровне на поле и нашего доминирования после 3:1 у нас было ощущение, что было два отличных шанса забить четвёртый гол. Результат мог бы быть совсем другим, но в тот момент они разыграли комбинацию, создали угловой, забили гол, и игра продолжается. Конечно, это ощущение не идеально, но мы должны ещё раз оценить то, что сделала команда», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

