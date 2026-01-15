Кроос заявил, что «Барселона» не выиграет ни одного международного трофея в этом сезоне

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос заявил, что каталонская «Барселона» не выиграет ни одного международного трофея в этом сезоне.

— «Барселона» очень довольна Суперкубком Испании, но теперь их ждёт Лига чемпионов, где они будут играть с соперниками уровнем повыше.

— Они не выиграют ни одного международного титула, по крайней мере, я так думаю, — приводит слова Крооса Sport.es.

Отметим, что «Барселона» занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сине-гранатовые набрали 10 очков по результатам шести проведённых матчей. В 7-м туре ЛЧ «Барселона» сыграет с «Айнтрахтом».