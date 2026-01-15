Игрок «Акрона» Бакаев: Дзюба способен поиграть в РПЛ ещё один сезон

Нападающий тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе. По его мнению, 37-летний форвард может провести ещё один сезон на уровне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Кто бы не хотел, чтобы Дзюба остался в «Акроне»? Но, конечно, в первую очередь это зависит от самого Артёма. Я думаю, по его желанию он способен поиграть ещё сезон в РПЛ», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Дзюба до «Акрона» играл за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.