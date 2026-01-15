«Арсенал» планирует продлить контракт с Микелем Артетой — Скира

Английский «Арсенал» планирует продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой до 2029 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Срок действующего контракта 43-летнего испанского специалиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 21 матч. Кроме этого, подопечные Микеля Артеты находятся на первой строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Канониры» заработали 18 очков за шесть матчей. В Лиге чемпионов «Арсенал» пропустил только один мяч.