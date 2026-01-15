Скидки
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая — о Карседо: несколько людей дали мне странную информацию о Хуане

Тимур Гурцкая — о Карседо: несколько людей дали мне странную информацию о Хуане
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Хуане Карседо. Красно-белые назначили Карседо главным тренером первой команды в январе этого года. Ранее Хуан работал в кипрском «Пафосе».

«Честно, я позвонил нескольким людям, которые по Испании его знают. И получил достаточно странную информацию вообще. Ну, то есть она вообще диаметрально противоположная. Одни говорят, что это прям футбольный гик, который чётко придерживается схем, знающий парень о футболе. А вторые говорят, что он по всем своим характеристикам не главный тренер. Ну, типа помощник», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ с 29 набранными очками.

