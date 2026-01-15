Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» арендовал нападающего у «Оренбурга»

«Черноморец» арендовал нападающего у «Оренбурга»
Комментарии

Новороссийский «Черноморец» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Даниила Анциперова из «Оренбурга» на правах аренды до конца сезона.

«Даниил родился в Волгограде. Футболом начал заниматься в СШОР «Олимпия», потом перешёл в Футбольную школу имени Леонида Слуцкого, а с 12 лет до 15 лет тренировался в академии «Чертаново». В его послужном списке были также академии московского «Локомотива» и «Строгино». На молодёжном уровне в сезоне-2022/2023 годов выступал за московское «Торпедо».

Зимой 2024 года подписал контракт с ФК «Оренбург». Два сезона выступал за команду «Оренбург-2» в группе 4 Второй лиги. В сезоне-2025 оренбуржцы заняли четвёртое место, а Даниил забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

Рады приветствовать в нашем клубе, Даниил!» — написано в сообщении.

Материалы по теме
Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня
Звёздный камбэк в АПЛ, бразильское усиление «Зенита» и «Динамо». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android