«Черноморец» арендовал нападающего у «Оренбурга»

Новороссийский «Черноморец» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Даниила Анциперова из «Оренбурга» на правах аренды до конца сезона.

«Даниил родился в Волгограде. Футболом начал заниматься в СШОР «Олимпия», потом перешёл в Футбольную школу имени Леонида Слуцкого, а с 12 лет до 15 лет тренировался в академии «Чертаново». В его послужном списке были также академии московского «Локомотива» и «Строгино». На молодёжном уровне в сезоне-2022/2023 годов выступал за московское «Торпедо».

Зимой 2024 года подписал контракт с ФК «Оренбург». Два сезона выступал за команду «Оренбург-2» в группе 4 Второй лиги. В сезоне-2025 оренбуржцы заняли четвёртое место, а Даниил забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

Рады приветствовать в нашем клубе, Даниил!» — написано в сообщении.