Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Хорен Байрамян: Сперцян не игрок для европейских команд с 9-10-го места, его уровень выше

Хорен Байрамян: Сперцян не игрок для европейских команд с 9-10-го места, его уровень выше
Армянский футболист «Ростова» Хорен Байрамян оценил потенциал своего соотечественника — капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян с малых лет прошёл все этапы и стал капитаном «Краснодара», привёл команду к чемпионству. Эдуард — один из символов клуба, его любит весь город — он сам всего этого добился и заслужил. Пусть «Краснодар» порадуется и сам Сперцян насладится всем этим.

Ему 25. Думаю, Сперцян и сам хочет уехать в сильный чемпионат, но и предложение должно быть хорошим. Он не игрок для команд с 9-10-го места чемпионата Испании или Италии. Хотелось бы повыше, топ-5. Если не «Милан» или «Интер», то «Лацио», например. Я считаю его игроком именно такого уровня», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

