Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий ответил, есть ли у него принцип не работать в «Спартаке» из-за прошлого в ЦСКА

Слуцкий ответил, есть ли у него принцип не работать в «Спартаке» из-за прошлого в ЦСКА
Комментарии

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос касательно своей возможной работы в московском «Спартаке». Прежде Слуцкий трудился в ЦСКА, который приводил к чемпионскому титулу.

— Недавно Тимур Гурцкая дал резонансное интервью и сказал, что единственный российский тренер, который мог бы привести «Спартак» к титулу, это вы.
— Ну а что, нет? Прав, прав (смеётся).

— Леонид Викторович, у вас есть принцип не приходить в «Спартак» из-за того, что вы работали в ЦСКА?
— Господи… Я вообще не рассуждаю такими категориями. Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней всё-таки в этом году… Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.

Материалы по теме
Леонид Слуцкий высказался о критике в адрес Ролана Гусева перед матчем с «Динамо» Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android