Слуцкий ответил, есть ли у него принцип не работать в «Спартаке» из-за прошлого в ЦСКА

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос касательно своей возможной работы в московском «Спартаке». Прежде Слуцкий трудился в ЦСКА, который приводил к чемпионскому титулу.

— Недавно Тимур Гурцкая дал резонансное интервью и сказал, что единственный российский тренер, который мог бы привести «Спартак» к титулу, это вы.

— Ну а что, нет? Прав, прав (смеётся).

— Леонид Викторович, у вас есть принцип не приходить в «Спартак» из-за того, что вы работали в ЦСКА?

— Господи… Я вообще не рассуждаю такими категориями. Пока у меня есть принцип работать в той команде, где я сейчас работаю, и добиться с ней всё-таки в этом году… Ну, должна быть у нас третья попытка стать чемпионами. Потому что уж очень близко и уж очень хочется, – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале FONBET.