Главная Футбол Новости

Вратарь «Балтики» Бориско ответил на вопрос об интересе со стороны топ-клубов РПЛ

Вратарь «Балтики» Бориско ответил на вопрос об интересе со стороны топ-клубов РПЛ
Комментарии

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался об интересе со стороны топ-клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«То, что к нашим игрокам появляется интерес от российских топ-клубов, означает их хорошую работу. Что касается меня, до меня ничего не доходило. Внимание от больших команд? Пусть обращают внимание, кто им не даёт? (Улыбается.) Конечно, мне было бы приятно», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Максим Бориско провёл 18 матчей. «Балтика» в первой части сезона пропустила меньше всех в лиге — семь мячей.

