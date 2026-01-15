Скидки
«Черноморец» расторг контракт с полузащитником Есимбековым

Новороссийский «Черноморец» на официальном сайте сообщил об уходе полузащитника Давида Есимбекова.

«Новороссийский клуб расстался с полузащитником Давидом Есимбековым. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Давид Есимбеков пополнил состав нашего клуба в январе 2024 года. Сыграл за наш клуб один матч в первенстве России и дважды уходил в аренду в команды из Казахстана.

ФК «Черноморец» благодарит Давида за работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Спасибо за всё, Дава!» — написано в сообщении клуба.

«Черноморец» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 24 очка за 21 матч.

