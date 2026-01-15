Мария Погребняк рассказала о причинах развода с Павлом после 17 лет брака

Бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и «Рединга» Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк рассказала о причинах развода после 17 лет брака.

«Мы прожили душа в душу 15 лет, а потом получилось так, что Маша с Пашей — два дружбана со школы, пронесли эту любовь через всю жизнь, родили троих деток и стали просто родственные души. Паша для меня — «брателло», а я для него как сестра.

Мы стали родными и потеряли эту ниточку как партнёры, как муж и жена. И я понимала, что её, к сожалению, никак не найти, это невозможно. Поэтому мы решили развестись», — сказала Погребняк в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение».