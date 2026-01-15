Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мария Погребняк рассказала о причинах развода с Павлом после 17 лет брака

Мария Погребняк рассказала о причинах развода с Павлом после 17 лет брака
Комментарии

Бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и «Рединга» Павла Погребняка, блогер Мария Погребняк рассказала о причинах развода после 17 лет брака.

«Мы прожили душа в душу 15 лет, а потом получилось так, что Маша с Пашей — два дружбана со школы, пронесли эту любовь через всю жизнь, родили троих деток и стали просто родственные души. Паша для меня — «брателло», а я для него как сестра.

Мы стали родными и потеряли эту ниточку как партнёры, как муж и жена. И я понимала, что её, к сожалению, никак не найти, это невозможно. Поэтому мы решили развестись», — сказала Погребняк в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение».

Материалы по теме
Погребняк отреагировал на приглашение Жиркова в тренерский штаб Гусева в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android