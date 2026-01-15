Елена Фомина высказалась об изменениях в тренерском штабе «Локомотива»

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала изменения в штабе.

— В межсезонье у вас обновился штаб. При этом с большинством специалистов вы хорошо знакомы, ведь они пришли из молодёжной команды «Локо». Насколько тесным было это взаимодействие?

— Прежде всего хочу поблагодарить штаб, который был у нас ранее. Он прошёл нелёгкий путь. Это и период становления команды, и завоевание трофеев. Во всех этих результатах заслуга моих помощников максимальна.

Сейчас новый этап — с новым штабом. Понятно, что мы много с ним коммуницировали, обсуждали игроков. Я приходила на матчи молодёжки. Предстоит интересная, насыщенная совместная работа. Знаю своих коллег как сильных специалистов. К слову, Георгий Владимирович Шебаршин работал в Суперлиге. Их опыт и профессиональные качества помогут игрокам раскрыться по-новому. Будем решать серьёзные задачи, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.