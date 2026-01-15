Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елена Фомина высказалась об изменениях в тренерском штабе «Локомотива»

Елена Фомина высказалась об изменениях в тренерском штабе «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина прокомментировала изменения в штабе.

— В межсезонье у вас обновился штаб. При этом с большинством специалистов вы хорошо знакомы, ведь они пришли из молодёжной команды «Локо». Насколько тесным было это взаимодействие?
— Прежде всего хочу поблагодарить штаб, который был у нас ранее. Он прошёл нелёгкий путь. Это и период становления команды, и завоевание трофеев. Во всех этих результатах заслуга моих помощников максимальна.

Сейчас новый этап — с новым штабом. Понятно, что мы много с ним коммуницировали, обсуждали игроков. Я приходила на матчи молодёжки. Предстоит интересная, насыщенная совместная работа. Знаю своих коллег как сильных специалистов. К слову, Георгий Владимирович Шебаршин работал в Суперлиге. Их опыт и профессиональные качества помогут игрокам раскрыться по-новому. Будем решать серьёзные задачи, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Локомотив» сообщил об изменениях в тренерском штабе женской команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android