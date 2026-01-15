Скидки
Елена Фомина рассказала о подготовке «Локомотива» к новому сезону

Елена Фомина рассказала о подготовке «Локомотива» к новому сезону
Комментарии

Главный тренер женского московского «Локомотива» Елена Фомина высказалась о возвращении команды к тренировочной работе.

— Елена Александровна, с каким настроением и в каком состоянии игроки вернулись с каникул?
— До 22 декабря они отдыхали, а потом чётко следовали нашим указаниям, выполняли комплекс упражнений. Тренировались в режиме «два дня занятий — один день пауза». В новогодние праздники мы дали им отдохнуть чуть побольше. Но в целом вплоть до 9 января у всех были удалённые тренировки. Понятно, что основной тренировочный процесс начинается сейчас, однако девчонки уже не расслаблены, как в отпуске, а подготовлены к работе.

— В каком режиме будет заниматься команда?
— Первый наш сбор пройдёт в манеже. В основном по одной тренировке в день, но дважды в неделю будут двухразовые занятия. Запланированы занятия по силовой, аэробной подготовке. Все девчонки настроены позитивно, соскучились по футболу и, несмотря на погодные условия, уже сейчас ставят перед собой амбициозные цели. Приятно это слышать. Хочется, чтобы они сохранили такой заряд на весь сезон, — приводит слова Фоминой официальный сайт клуба.

