Тимур Гурцкая ответил, кто должен был возглавить «Спартак»

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил на вопрос, какой тренер должен был возглавить московский «Спартак». Ранее красно-белые назначили главным тренером первой команды Хуана Карседо.

— Кто должен был возглавить «Спартак», по твоему мнению?
— Слушай, ну понимаешь, как. Смотри… Здесь вопрос в том, что назначение тренера «Спартака» в данной ситуации, в которой [клуб] находится последние пять лет, в каком-то таком разброде и шатании, его фамилия должна внушать уверенность, что будет что-то.

— Это кто?
— Это тренер, который хоть что-то выигрывал в чемпионате более значимом, чем Кипр.

— Ну кто?
— Фамилия?

— Да.
— Ну я не знаю фамилию… Пиоли? Это было бы хоть более-менее объяснимо, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

