Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о процедуре пересадки волос

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о процедуре пересадки волос
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как прошёл его отпуск.

— Нуралы, как прошёл ваш отпуск?
— Всех с Новым годом и с новым счастьем! Отпуск… В этом году потяжелее было, потому что в конце года в предпоследнем матче получил травму, плюс ещё решил сделать пересадку волос. Пересадку сделал у себя в Алма-Ате, в турецкой клинике. Из-за травмы мне пришлось раньше начать тренироваться, потому что нужно было пройти этап восстановления, даже толком не отдохнул. Я работал, потому что впереди новая часть сезона. Чтобы на сборах не лечиться, я сразу начал тренироваться. В общем, нормально.

— Как ощущения? Как здоровье? Как нога?
— Отлично! Мне говорили, что потребуется два месяца как минимум, но я сказал заранее, что нет, уже через месяц нормально будет. Как и говорил, месяц прошёл, я уже нормально себя чувствую, уже бегаю, так что будем сейчас на сборах работать.

— Пересадка волос. Как вы на это решились? Больно ли это? К чему быть готовым тем, кто однажды тоже решит пойти этой дорогой?
— Пока рано что-то говорить, потому что результат будет через полгода. Сама процедура нормальная, только долгая: в девять начал операцию и только в 18 часов закончил. Это не очень больно — только когда обезболивающие делают, тогда неприятно. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти как минимум, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

