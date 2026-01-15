Скидки
Футбол Новости

«Арбелоа не виноват». Клубное ТВ «Реала» — о поражении от «Альбасете» в Кубке Испании

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на поражение «сливочных» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Альбасете». Команды играли на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Реал» не проявил себя в Альбасете. Это нужно признать. В контексте имиджа это плохо. Арбелоа не виноват, и этот матч должен стать поворотным моментом. За три дня мы упустили два титула. Сейчас это должно измениться. Нам нужно значительно улучшить свою игру, и сделать это быстро.

Один из турниров проигран, но в субботу состоится [матч] Ла Лиги, Лига чемпионов возобновится, и мы должны отреагировать сейчас. «Реал» должен выбраться из этой ситуации», — приводит слова неназванного представителя клубного телевидения «Реала» Football Espana.

