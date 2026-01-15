Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зобнин — о возможном завершении карьеры: я вообще об этом не думаю

Зобнин — о возможном завершении карьеры: я вообще об этом не думаю
Комментарии

Капитан и хавбек «Спартака» Роман Зобнин признался, что пока не задумывается о завершении карьеры. В прошлом месяце 31-летний полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2027 года.

— В твоём возрасте нужно уже искать гвоздь, куда бутсы вешать? Или рано об этом говорить?
— Я вообще, на самом деле, об этом не думаю. Вообще не думаю.

— Если в следующем году не продлевают с тобой контракт — с футболом всё?
— Может, всё, а может, нет. Но опять же, повторюсь, что в душе я всё тот же, 20-летний молодой игрок, который любит футбол и приходит на каждую тренировку с большим желанием и тренируется, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Тимур Гурцкая ответил, кто должен был возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android