Зобнин — о возможном завершении карьеры: я вообще об этом не думаю

Капитан и хавбек «Спартака» Роман Зобнин признался, что пока не задумывается о завершении карьеры. В прошлом месяце 31-летний полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2027 года.

— В твоём возрасте нужно уже искать гвоздь, куда бутсы вешать? Или рано об этом говорить?

— Я вообще, на самом деле, об этом не думаю. Вообще не думаю.

— Если в следующем году не продлевают с тобой контракт — с футболом всё?

— Может, всё, а может, нет. Но опять же, повторюсь, что в душе я всё тот же, 20-летний молодой игрок, который любит футбол и приходит на каждую тренировку с большим желанием и тренируется, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».