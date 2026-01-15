Конор Галлахер поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник Конор Галлахер высказался о переходе в английский «Тоттенхэм Хотспур» из испанского «Атлетико» Мадрид.

«Я так счастлив и так взволнован тем, что нахожусь здесь. Это так много значит для меня. Знаю, насколько велик этот клуб, какие замечательные у него болельщики и всё остальное, что связано с клубом. Просто очень рад быть его частью.

Трансфер прошёл очень быстро, что было здорово, потому что это то, чего я хотел. Хотел стать игроком «Тоттенхэма». К счастью, клуб разделял мои чувства. В итоге всё прошло очень легко и быстро.

У меня уже был хороший опыт в моей карьере — мне всего 25. Чувствую, что теперь у меня есть отличный опыт, это здорово, и я очень рад сделать этот следующий шаг в своей карьере. Сейчас полон решимости, после полутора лет вне Премьер-лиги я вернулся в этот потрясающий клуб. Очень хочу принести пользу клубу, добиться его успеха и роста, хочу сыграть в этом важную роль. Нужно сделать всё, что в моих силах, работать как можно усерднее, чтобы этого достичь.

Очень рад возможности двигаться дальше и стать частью этого замечательного клуба и надеюсь, что мы сможем создать вместе много особенных воспоминаний и моментов. Я просто в восторге от возможности показать болельщикам, на что способен. Надеюсь, что смогу стать отличным игроком для «Тоттенхэма». Я готов выйти на поле прямо сейчас», — приводит слова Галлахера официальный сайт клуба.