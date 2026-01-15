Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конор Галлахер поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»

Конор Галлахер поделился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм»
Комментарии

Полузащитник Конор Галлахер высказался о переходе в английский «Тоттенхэм Хотспур» из испанского «Атлетико» Мадрид.

«Я так счастлив и так взволнован тем, что нахожусь здесь. Это так много значит для меня. Знаю, насколько велик этот клуб, какие замечательные у него болельщики и всё остальное, что связано с клубом. Просто очень рад быть его частью.

Трансфер прошёл очень быстро, что было здорово, потому что это то, чего я хотел. Хотел стать игроком «Тоттенхэма». К счастью, клуб разделял мои чувства. В итоге всё прошло очень легко и быстро.

У меня уже был хороший опыт в моей карьере — мне всего 25. Чувствую, что теперь у меня есть отличный опыт, это здорово, и я очень рад сделать этот следующий шаг в своей карьере. Сейчас полон решимости, после полутора лет вне Премьер-лиги я вернулся в этот потрясающий клуб. Очень хочу принести пользу клубу, добиться его успеха и роста, хочу сыграть в этом важную роль. Нужно сделать всё, что в моих силах, работать как можно усерднее, чтобы этого достичь.

Очень рад возможности двигаться дальше и стать частью этого замечательного клуба и надеюсь, что мы сможем создать вместе много особенных воспоминаний и моментов. Я просто в восторге от возможности показать болельщикам, на что способен. Надеюсь, что смогу стать отличным игроком для «Тоттенхэма». Я готов выйти на поле прямо сейчас», — приводит слова Галлахера официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» купил игрока сборной Англии! А «Барса» вернула Канселу! LIVE трансферов Европы
Live
«Тоттенхэм» купил игрока сборной Англии! А «Барса» вернула Канселу! LIVE трансферов Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android