Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я уже много тренеров повидал в «Спартаке». Зобнин высказался о Хуане Карседо

«Я уже много тренеров повидал в «Спартаке». Зобнин высказался о Хуане Карседо
Комментарии

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о новом главном тренере московского клуба Хуане Карседо. Он заявил, что настраивает себя на позитив под руководством испанца.

— Хуан Карлос Карседо! Звучит? Имя звучит? Красиво, да? Громко?
— Да.

— А чуйка твоя что говорит? Получится у Карседо или не получится?
— Я уже много тренеров повидал в клубе. Я всегда настраиваю себя только на позитив и только на победы. И никогда от меня не услышите, что этот тренер сейчас придёт и у нас ничего не получится. Это исключено. Поэтому, конечно, мы все ждём с ним знакомства, хотим поработать и хорошо подготовиться к оставшейся части чемпионата, побеждать, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android