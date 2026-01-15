«Я уже много тренеров повидал в «Спартаке». Зобнин высказался о Хуане Карседо

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о новом главном тренере московского клуба Хуане Карседо. Он заявил, что настраивает себя на позитив под руководством испанца.

— Хуан Карлос Карседо! Звучит? Имя звучит? Красиво, да? Громко?

— Да.

— А чуйка твоя что говорит? Получится у Карседо или не получится?

— Я уже много тренеров повидал в клубе. Я всегда настраиваю себя только на позитив и только на победы. И никогда от меня не услышите, что этот тренер сейчас придёт и у нас ничего не получится. Это исключено. Поэтому, конечно, мы все ждём с ним знакомства, хотим поработать и хорошо подготовиться к оставшейся части чемпионата, побеждать, — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».