Вратарь «Балтики» Бориско: было бы приятно закончить сезон первым по «сухим» матчам в РПЛ

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался о своей игре в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мои «сухие» матчи получились не только благодаря мне, а всей команде. У нас требование — все обороняются и все атакуют. Закончить сезон на первом месте по «сухим» матчам было бы приятно, но не это главная цель», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Максим Бориско провёл 18 матчей. «Балтика» в первой части сезона пропустила меньше всех в лиге — семь мячей. На счету Бориско 12 «сухих» матчей.