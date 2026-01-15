Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Балтики» Бориско: было бы приятно закончить сезон первым по «сухим» матчам в РПЛ

Вратарь «Балтики» Бориско: было бы приятно закончить сезон первым по «сухим» матчам в РПЛ
Комментарии

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско высказался о своей игре в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мои «сухие» матчи получились не только благодаря мне, а всей команде. У нас требование — все обороняются и все атакуют. Закончить сезон на первом месте по «сухим» матчам было бы приятно, но не это главная цель», — сказал Бориско в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Максим Бориско провёл 18 матчей. «Балтика» в первой части сезона пропустила меньше всех в лиге — семь мячей. На счету Бориско 12 «сухих» матчей.

Материалы по теме
Вратарь «Балтики» Бориско ответил на вопрос об интересе со стороны топ-клубов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android