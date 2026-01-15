Эрик тен Хаг высказался о своём увольнении из «Байера», упомянув Хаби Алонсо

Бывший главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг высказался о своём увольнении из леверкузенского клуба, упомянув Хаби Алонсо, который ранее был отправлен в отставку с должности главного тренера «Реала». Хаби ранее тренировал «Байер», а тен Хаг работал в «Манчестер Юнайтед». Сейчас Эрик трудится техническим директором нидерландского «Твенте».

«Меня уволили, не дав шанса показать, что мой подход работает. Если посмотрите на моё резюме, то увидите, что оно всегда было достаточно хорошим. Мой подход к работе всегда приводит к успеху. Конечно, подобное разочаровывает, но таков мир футбола. Посмотрите на Хаби Алонсо и «Реал». С ним тоже такое произошло, хотя он топ-тренер. Такое бывает почти со всеми», – приводит слова тен Хага онлайн-издание Daily Mail.

Тен Хаг покинул «Байер» в сентябре 2025-го.