Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил трансфер Конора Галлахера

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк оценил трансфер Конора Галлахера
Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о переходе полузащитника Конора Галлахера из испанского «Атлетико» Мадрид.

«Конор — топ-полузащитник, в этом заключалась наша работа по усилению состава. Он ещё молод, поэтому у него есть большой потенциал для совершенствования, но он также обладает огромным опытом выступлений в Премьер-лиге, Ла Лиге и за сборную Англии.

Конор был капитаном команды, поэтому он привнесёт в нашу раздевалку лидерские качества, зрелость, характер и индивидуальность, а его выносливость, умение прессинговать и голевое чутьё укрепят нас в ключевой зоне поля.

Я с нетерпением жду возможности работать с ним каждый день, и я знаю, что болельщики полюбят то, что он привнесёт в команду», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Комментарии
