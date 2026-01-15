Скидки
Пестряков высказался о слухах об уходе из «Акрона» зимой

Комментарии

Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о слухах о возможном переходе в топ-клуб Мир РПЛ этой зимой.

«Без понятия. Я даже не общался с руководством «Акрона» по поводу ухода из команды и ни с кем не обсуждал это. Со мной никто не связывался из других клубов», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

19-летний вингер Дмитрий Пестряков в 18 матчах текущего сезона за «Акрон» во всех турнирах забил шесть голов и выполнил два результативных паса. Ранее появлялись новости, что он близок к переходу в ПФК ЦСКА. Армейцы якобы предлагают за него 500 млн рублей.

Комментарии
