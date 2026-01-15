Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран — о тренере в «Спартаке»: не будет иностранец биться за клуб и ромбик

Сергей Юран — о тренере в «Спартаке»: не будет иностранец биться за клуб и ромбик
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран полагает, что иностранный специалист не будет столь же трепетно относиться к делу, как его российские коллеги. В начале января московский «Спартак», за который в своё время Юран играл, возглавил испанец Хуан Карседо.

— Считаете, что красно-белым нужен тренер из числа воспитанников клуба, свой человек?
— Поймите: не будет иностранец биться за клуб, ромбик… Они не понимают этих вещей. У них такие мысли: «Я не востребован в Европе, а в «Спартаке» получится или нет — неважно. Получу неустойку и поеду дальше». Сколько уже таких тренеров было? Конечно, бывают исключения. В том же «Динамо» Сандро Шварц проделал хорошую работу. Я играл в Германии, знаю менталитет немцев: они очень ответственные. Вот Шварца можно отметить. А остальные рассматривали наши команды как перевалочный пункт. Возьмём Марко Николича. Ты только что выиграл кубок с ЦСКА, говоришь о том, что в следующем году задача — стать чемпионами, и через пару недель уезжаешь в Грецию. Как возможность появилась — сразу поехал.

Отношение и дальше будет таким. Зачем нам столько иностранцев? Еврокубков нет, дайте шанс российским специалистам. Вот кого сейчас «Спартак» взял? Очередного иностранца. Результата не будет, ему выплатят компенсацию, и он улетит. Всё то же самое, — приводит слова Юрана «Российская газета».

Материалы по теме
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
«Деньги не были главным. «Спартак» знают во всём мире». Первые слова Карседо в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android