Сергей Юран — о тренере в «Спартаке»: не будет иностранец биться за клуб и ромбик

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран полагает, что иностранный специалист не будет столь же трепетно относиться к делу, как его российские коллеги. В начале января московский «Спартак», за который в своё время Юран играл, возглавил испанец Хуан Карседо.

— Считаете, что красно-белым нужен тренер из числа воспитанников клуба, свой человек?

— Поймите: не будет иностранец биться за клуб, ромбик… Они не понимают этих вещей. У них такие мысли: «Я не востребован в Европе, а в «Спартаке» получится или нет — неважно. Получу неустойку и поеду дальше». Сколько уже таких тренеров было? Конечно, бывают исключения. В том же «Динамо» Сандро Шварц проделал хорошую работу. Я играл в Германии, знаю менталитет немцев: они очень ответственные. Вот Шварца можно отметить. А остальные рассматривали наши команды как перевалочный пункт. Возьмём Марко Николича. Ты только что выиграл кубок с ЦСКА, говоришь о том, что в следующем году задача — стать чемпионами, и через пару недель уезжаешь в Грецию. Как возможность появилась — сразу поехал.

Отношение и дальше будет таким. Зачем нам столько иностранцев? Еврокубков нет, дайте шанс российским специалистам. Вот кого сейчас «Спартак» взял? Очередного иностранца. Результата не будет, ему выплатят компенсацию, и он улетит. Всё то же самое, — приводит слова Юрана «Российская газета».