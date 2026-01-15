Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему Жерсон хотел покинуть «Зенит»

Орлов объяснил, почему Жерсон хотел покинуть «Зенит»
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Жерсон хотел покинуть «Зенит». По его словам, полузащитник стремился попасть в сборную Бразилии.

«Жерсон почему хотел уезжать — он хотел в сборную Бразилии попасть. Он же был в расширенном списке. Когда Анчелотти пришёл, он написал расширенный список. И, конечно, Жерсон, который хорошо играл на клубном чемпионате мира, там был. Но в «Зените» у него не задалось. И адаптировался как-то не очень...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

10 января «Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Материалы по теме
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?
Эксклюзив
«Рекордный трансфер». «Зенит» реально продал подешевевшего Жерсона дороже, чем покупал?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android