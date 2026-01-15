Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему Жерсон хотел покинуть «Зенит». По его словам, полузащитник стремился попасть в сборную Бразилии.

«Жерсон почему хотел уезжать — он хотел в сборную Бразилии попасть. Он же был в расширенном списке. Когда Анчелотти пришёл, он написал расширенный список. И, конечно, Жерсон, который хорошо играл на клубном чемпионате мира, там был. Но в «Зените» у него не задалось. И адаптировался как-то не очень...» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

10 января «Зенит» объявил о переходе Жерсона в «Крузейро». В российском клубе игрок провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.