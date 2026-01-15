«Рад, что сейчас времени будет больше». Шпилевский — о возвращении к работе после отпуска

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, как провёл зимнюю паузу.

– Как у вас прошла зимняя пауза? Сами успели соскучиться по футболу?

– Соскучился точно. Почти сразу после завершения первой части сезона отправился за границу, где вживую удалось посмотреть несколько матчей, в том числе игры «Ариса», моего предыдущего клуба, в Лимасоле. Когда наблюдаешь за футболом с трибуны, конечно, хочется как можно быстрее приступить к работе, ждёшь, когда начнутся тренировки и официальные матчи.

Мы вместе с тренерским штабом проанализировали первую половину сезона. Сейчас нам предстоит много работы, хочется как можно лучше подготовиться ко второй части, сделать то, чего нам не хватало летом, поэтому рад, что сейчас времени будет больше. Важно, чтобы у ребят была ясность относительно кадрового состояния команды, что у нас есть определённость, с каким костяком мы идём до самого последнего тура.

Считаю, что понимание, у кого какое положение в команде, для игроков необходимо. Конечно, мы на всех рассчитываем, и перед началом сборов я сказал футболистам: то, что я увидел в последних двух матчах перед зимней паузой – подтверждение, что команда на правильном пути. Нам ещё нужно сделать правильные выводы, потому что впереди нас ждут 12 важных матчей, где мы должны быть максимально хорошо готовы физически, тактически и с точки зрения настроя, желания выгрызать и побеждать в каждом эпизоде. Только такой подход даст возможность добиваться успеха, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.