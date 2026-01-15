Зобнин — о своей результативности: футболист всегда собой должен быть недоволен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своей результативности. В нынешнем сезоне он забил всего один гол за 19 матчей в составе красно-белых во всех турнирах.

— 13 матчей в чемпионате, шесть в Кубке, один гол. Это много или мало для Зобнина?

— Для меня всегда мало, если бы ты даже назвал другие цифры, большие. Всё равно мало. Не только для меня, для тех игроков амбициозных, которые хотят всегда играть. Для них это будет мало в любом случае.

— То есть ты эту первую часть себе в минус в любом случае заносишь? Когда было в последний раз, когда Зобнин стоял перед зеркалом и говорил: «Молодец, Рома»?

— Такого нет вообще никогда, не было такого. Футболист всегда собой должен быть недоволен, по крайней мере, если он чего‑то хочет добиваться, — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».