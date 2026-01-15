Тренер «Пари НН» Шпилевский высказался об особенностях длительных сборов в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский ответил на вопрос об особенностях длительных сборов в Мир Российской Премьер-Лиге.

– Сборы продлятся 1,5 месяца. Для вас это ведь необычно, верно?

– Мне повезло, что я сталкивался с разными подготовительными циклами. Понятно, что последние 3,5 года я работал в условиях «английского» графика, когда матчи приходились и в новогодние праздники, а подготовительный период, по сути, был летом.

Сейчас межсезонье другое. На мой взгляд, в России чемпионат делится на два подсезона. Лето-осень – это один сезон, весна – другой. Сейчас будет время детально подготовиться, как следует поработать. Возможно, для игроков такие длительные сборы – не очень интересное время, но каждый день у нас будет посвящён развитию, а контрольные матчи будут как тест наработанному.

На самом деле я рад, что сборы продлятся столько времени. Можно досконально подойти и не так сильно следить, что, условно, через три-четыре дня у нас матч, и нужно держать баланс между нагрузкой и свежестью, как это есть в сезоне. Сейчас будут большие объёмы, но, конечно, мы будем подходить к этому разумно, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.