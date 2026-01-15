Скидки
Базелюк высказался о смерти бывшего партнёра по ЦСКА Лайонела Адамса

Комментарии

Экс-нападающий ЦСКА Константин Базелюк высказался о смерти экс-игрока армейцев Лайонела Адамса. О трагедии стало известно в среду, 14 января.

«Ничего не знаю — как и почему. Знаю, что произошло. Но не общался с Адамсом и не видел его после того, как наши пути разошлись. Когда были в ЦСКА, он был хорошим пацаном, общительным и со своим вайбом», — сказал Базелюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ сообщили, что Адамс выпал из окна высотки в Подмосковье и умер до приезда врачей. В декабре прошлого года футболист подвергся нападению, после чего был госпитализирован с огнестрельным ранением.

