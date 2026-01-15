Скидки
Аугсбург — Унион Берлин. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Алексей Шпилевский ответил, стоит ли ждать новичков на сборах «Пари НН»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

– Нужно ли ожидать на сборах новичков, и если да, то в какие сроки?
– Мы в процессе. Встречались, обсуждали со спортивным блоком нашу ситуацию. Все понимают, что необходимо укрепление, но и нужно не забывать о наших возможностях. Будем стараться. Возможно, это будет не много новых игроков, однако это должно быть точечное и качественное усиление. Это важно в том числе и для ребят, которые сейчас есть в команде, потому что появление новичков – это возможность поднять свой уровень. Плюс не стоит забывать о травмах, дисквалификациях – на эти случаи всегда должна быть замена.

Мы чётко изучаем рынок, не хочется ошибиться. Если кого-то брать, то как явное усиление, а не как дополнение к тем футболистам, что уже есть в нашем распоряжении.

– В СМИ звучало, что нападающий – приоритетная позиция в плане усиления для «Пари НН». Какие ещё позиции потребуют укрепления?
– Всё зависит от наших финансовых возможностей и от того, покинет ли кто-то команду. Мы озвучили, как видим усиление, поэтому время покажет, получится ли что-то реализовать. Сейчас нужно сконцентрироваться на текущей работе и параллельно проводить скаутинг, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Официально
«Пари Нижний Новгород» объявил о первом переходе зимнего трансферного окна
