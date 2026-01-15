Тренер «Пари НН» Шпилевский: в один прекрасный момент мне бы хотелось работать в АПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал о посещении матчей английской Премьер-лиги в период зимней паузы в чемпионате России.

«Чемпионаты Англии и Германии для меня на первом месте. АПЛ, конечно, опережает всех, рад, что мне удалось побывать на матчах «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити». Была заметна разница между ними и соперниками: топ-клубы, образно выражаясь, занимались другим видом спорта. Имею в виду, что в их исполнении был тот футбол, каким мы видим его в идеале, а это максимальные скорости, интересные решения, техническое оснащение футболистов на высочайшем уровне.

Сложно сказать, что удалось увидеть что-то новое с тактической точки зрения. Но заметил, что мы многое делаем в том направлении, что и ведущие клубы, многие задумки схожие. Радует, что мы мыслим в том же ключе. Единственное, исполнители всё-таки на ином уровне. Но всё равно было большим удовольствием побывать на матчах АПЛ. В своей тренерской профессии буду делать всё возможное, чтобы стремиться к этому уровню. Не скрываю, что когда-нибудь в один прекрасный момент мне бы хотелось работать в АПЛ», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».