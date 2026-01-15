Скидки
Люк Уилкшир констатировал трансферную ошибку «Зенита»

Люк Уилкшир констатировал трансферную ошибку «Зенита»
Комментарии

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на уход бразильского полузащитника Жерсона из «Зенита». Он пополнил стан петербуржцев прошлым летом. Однако уже в январе вернулся в чемпионат Бразилии, перейдя в «Крузейро».

«Это плохое решение «Зенита». Когда ты подписываешь игрока, тебе нужно знать не только его игровые качества, но и понимать, что это за человек, какая у него ментальность. Ты должен представлять, как он будет адаптироваться. И если ты не провёл подобный анализ и не сделал домашнюю работу, то попадаешь в такие ситуации. В мире множество фантастических игроков, но ты должен понимать, кого берёшь и сможет ли он встроиться в другой образ жизни, вписаться в совершенно другой футбол и привыкнуть к обстоятельствам», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

