Люк Уилкшир констатировал трансферную ошибку «Зенита»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир отреагировал на уход бразильского полузащитника Жерсона из «Зенита». Он пополнил стан петербуржцев прошлым летом. Однако уже в январе вернулся в чемпионат Бразилии, перейдя в «Крузейро».

«Это плохое решение «Зенита». Когда ты подписываешь игрока, тебе нужно знать не только его игровые качества, но и понимать, что это за человек, какая у него ментальность. Ты должен представлять, как он будет адаптироваться. И если ты не провёл подобный анализ и не сделал домашнюю работу, то попадаешь в такие ситуации. В мире множество фантастических игроков, но ты должен понимать, кого берёшь и сможет ли он встроиться в другой образ жизни, вписаться в совершенно другой футбол и привыкнуть к обстоятельствам», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».